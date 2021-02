05.02.2021 18:15 Uhr

Video: Mila Kunis und Ashton Kutcher in witzigem Super-Bowl-Spot

Mehr Prime Time geht nicht: Wenn am 7. Februar der Super Bowl angepfiffen wird, dann sitzt gefühlt die halbe Welt vor der Glotze. Und nicht nur die Halftime Show ist ein großes Highlight, auch die Werbespots im TV.

Je größter das Event, umso teurer die Werbe-Slots. Und weil der Super Bowl das größte Einzelsportereignis der Welt ist, sind viele Unternehmen bereit, ganz besonders tief in die Tasche zu greifen, um Werbung in eigener Sache zu machen.

5,6 Millionen US-Dollar kostet ein 30-Sekunden-Werbespot beim Super Bowl 2021 – und damit rund 400.000 mehr als noch im vergangenen Jahr. Im Vergleich zum Jahr 2010 (2,8 Millionen) haben sich die Kosten verdoppelt. Und es wäre doch wohl eine absolute Schande, die kostbare Zeit mit langweiliger 08/15-Werbung zu verschwenden.

Mila vs. Ashton – aber welche Rolle spielt Shaggy?

Genau deswegen lassen sich die „Big Player“ der Branche auch immer wieder ganz besondere Spots einfallen. Wie etwa Cheetos, die erste Adresse für so genannte Käse-Puff-Snacks. Und welches crazy Couple bietet sich für einen Werbespot der ganz besonders witzigen Art an? Natürlich Ashton Kutcher und Mila Kunis. Die beiden Spaßvögel beweisen am laufenden Meter, dass sich ihr Humor wirklich sehen lassen kann.

Besonders schön: Die Hollywoodstars machen sich mit Vorliebe gerne selbst zum Horst und lachen sich dann auch noch darüber schlapp. Flankiert werden die beiden Lachnummern von „Mr. Boombastic“ Shaggy. Die Story ist schnell erzählt:

Ashton beschuldigt seine Frau Mila auf musikalische Art und Weise, seinen Cheetos Crunch Pop Mix gestohlen zu haben – und Shaggy verteidigt sie mit seinem Hit „It Wasn’t Me“. Wunderbar abgedreht und schön irre. Ganz genau richtig, um mal wieder sein breitestes Grinsen aus der Versenkung zu holen!

Aber überzeugt euch einfach selbst…

(SKy)