Video mit Carmen Geiss: Impfen in Monaco ohne Probleme

24.04.2021 09:23 Uhr

Carmen Geiss hat ihren Mädchennamen offenbart. Und die zweite Impfung hat sie auch hinter sich.

Das berühmte TV-Unternehmer-Ehepaar Geiss wollte vorbildlich sein und teilte deswegen Ende März Instagram-Videos von sich bei der Impfung gegen das Corona-Virus.

Carmen Geiss präsentiert Impfpass

Da die beiden in Monaco leben, bekamen die beide bereits ein Impfangebot, das sie sofort annahmen. Doch genau das sorgte bei ihren deutschen Fans für Wut. Als Carmen Geiss jetzt ihre Impfdokumente für ihre Fans veröffentlichte, rutschte aus Versehen auch ihr Mädchenname mit durch. „So sieht es dann aus, wenn man die zweite Impfung bekommen hat in Monaco. Ich bin so froh, dass ich es jetzt hinter mir habe ohne jegliche Probleme! Hier könnt ihr alles sehen, welcher Impfstoff, Uhrzeit, Datum, Krankenschwester etc,“ schrieb sie auf Instagram.

Mit darauf zu erkennen: Ihr Geburtsname!

Fälschung nicht ganz so einfach

„Schmitz“ hieß Carmen also, bevor sie ihren Robert Geiss heiratete. Doch ein Problem hat sie nicht damit, dass den jetzt alle kennen: „Diese Daten kennt jeder von mir und der Rest bei Fälschung wird strafrechtlich verfolgt. Zu dem Impfpass in Monaco braucht man auch die Residenzkarte sonst wird es schwierig und man wird bestraft.“

Die Kritik an ihrer frühen Impfung ließ Carmen nicht lange auf sich sitzen und erklärte vor einigen Tagen auf Instagram, dass die frühe Impfung nicht an ihrem Promi-Status lag: „Auch im Fürstentum Monaco gibt es eine Reihenfolge nach Alter und Nachnamen, die im Fürstentum berücksichtigt wird. Wir werden hier im Fürstentum auch nicht bevorzugt. Es werden alle der Reihe nach geimpft auch hier im Fürstentum Monaco!!“ Wie jeder andere Bürger hätten die beiden jetzt Recht auf eine Impfung in Monaco, da die beiden auch seit 27 Jahren dort leben. (Bang)