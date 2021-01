27.01.2021 16:59 Uhr

Video: Mit diesen Tipps hält dein Make-up unter dem Mundschutz

Make-up und Maske lassen sich nur schwer miteinander kombinieren. Wir zeigen dir, wie deine Schminke trotz Mundschutz den ganzen Tag hält!

Alle Make-up-Liebhaber werden dieses lästige Problem kennen: Make-up-Flecken in der Maske. Seitdem der Mund-Nasen-Schutz zum alltäglichen Begleiter geworden ist, sammeln sich darin Foundation, Lippenstift und Co. Das ist nicht nur unhygienisch, sonders kann auch dein mühevoll aufgetragenes Make-up verschmieren. Wir zeigen dir, mit welchen einfachen Tipps du das in Zukunft verhinderst!

Mehr erfährst du im Video