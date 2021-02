Video: Noch heißer geht nicht! Die sexiesten Pics von Lena Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut begeistert ihre Fans immer wieder mit sexy Pics. Die drei heißesten Schnappschüsse der Sängerin zeigen wir euch hier im Überblick!

Lena Meyer-Landrut gehört zweifelsfrei zu den schönsten Frauen Deutschlands. Schon zu Eurovision Song Contest-Zeiten waren alle ESC-Laudatoren von der „Satelite“-Sängerin begeistert und nannten sie einstimmig „Lovely Lena!“

Heiß, heißer, Lena!

In den sozialen Netzwerken heizt die heute 29-jährige Sängerin und Influencerin regelmäßig ihren 3.7 Mio. Followern ein. Sie weiß ganz genau, wie sie sich gekonnt in Szene setzt. Ganz egal, ob in einer Bar mit XXL-Ausschnitt oder als natürliche Beach-Schönheit am Strand – Lena weiß, wie es geht!

Hier im Video zeigen wir euch ihre drei heißesten Looks!