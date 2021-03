Video: Pietro Lombardi verrät, wie ernst es seiner Laura war

04.03.2021 12:23 Uhr

Pietro Lombardi meldet sich mit einer ernsten Instagram-Story bei seinen Fans. Damit hat man wohl nicht gerechnet: Pietro schafft Klartext, was seine Beziehungen angeht und entschuldigt sich sogar bei gewissen Menschen.

Ungewohnt emotional und ehrlich hat Pietro Lombardi jetzt in einem emotionalen Statement auf Instagram erklärt, wie es um sein Liebesleben steht. Der Grund: Die vielen Fragen darüber belasten den Sänger extrem.

Wollte Laura nur Fame? Das sagt Pietro.

„Ich bin nicht perfekt“, erklärt der Sänger in dem emotionalen Statement. Und in Bezug auf seine Ex Laura Maria sagt er: „Wir sind nicht mehr zusammen.“ Das wolle er klarstellen, weil der Druck auf ihn durch die ständigen Nachfragen zu groß werde: „Ich kann nicht mehr“, so Lombardi.

Alles rund um Pietros emotionales Statement hier im Video.