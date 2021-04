Video: „Promis unter Palmen“ – Das lief vorm Dreh zwischen Emmy und Calvin

12.04.2021 12:39 Uhr

Keiner polarisiert in der diesjährigen „Promis unter Palmen"-Staffel wohl so sehr wie Reality-Star Calvin Kleinen. Bereits vor dem Start der ersten Folge sorgt der Rapper für ordentlich Gesprächsstoff. Er und Kollegin Emmy Russ verbrachten in der Vergangenheit einige leidenschaftliche Schäferstündchen im gemeinsamen Hotel.

Heiße Enthüllungen kurz vor dem Start der 2. Staffel „Promis unter Palmen„: Die Kandidaten Emmy Russ (21) und Calvin Kleinen (27) sollen eine Affäre gehabt haben. Zusammen passen die zwei TV-Stars definitiv, denn beide sind dafür bekannt gerne und oft über ihr Sexleben zu plaudern. Der Proll-Rapper ist vor allem durch sein fragwürdiges Auftreten im Fremdflirtformat „Temptation Island“ und “Tempation Island – V.I.P“ bekannt geworden. Seitdem ist der 27-Jährige fester Bestandteil des deutschen Trash-TV.

Sie kannten sich schon vorher

Schon vor dem Start der ersten Folge „Promis unter Palmen“ sorgt Calvin Kleinen für einen ordentlichen Liebes-Skandal. In einem Interview mit „Promiflash“ gibt der Muskelprotz offen zu eine Affäre mit „Big Brother“-Sternchen Emmy Russ gehabt zu haben. „Ich hatte mal was mit Emmy. Wir wussten da noch nicht, dass wir beide in die Sendung gehen“, so Calvin. Passiert soll das Ganze kurz nach dem Dreh für die „Festspiele der Reality-Stars“ im Januar sein. Im gemeinsamen Hotel in Köln sind sich die beiden näher gekommen. Anscheinend blieb es aber nur bei einem kurzen Techtelmechtel. Denn danach sollen sich die zwei nicht mehr wieder gesehen haben.

Calvin lässt nichts anbrennen

Erst zum Drehbeginn der SAT1-Sendung treffen Emmy und Calvin wieder aufeinander. Und dabei soll es wieder heiß hergegangen sein, wie der 27-Jährige selbst erzählt. Das der Womanizer nichts anbrennen lässt hat er bereits während der 1. Staffel „Temptation Island“ bewiesen. Treue? Ein Fremdwort für den selbstbewussten Rapper. Während der Show soll er sich übrigens nicht nur ein Auge auf Kücken Emmy geworfen haben. Die ehemalige „Love Island“-Gewinnern Elena Miras (28) scheint es ihm ebenso angetan zu haben.

Er hatte Solo-Sex im TV

Das Calvin kein Problem damit hat sein Liebesleben im deutschen Fernsehen zur Show zu stellen ist inzwischen bekannt. Während seiner Teilnahme bei „Temptation Island – V.I.P“ legt der Proll-Rapper in der fünften Folge auch gerne mal Hand an sich selbst an. Der 27-Jährige masturbiert vor laufender Kamera! Das ihm dabei Millionen Zuschauer zugesehen haben ist dem Macho vollkommen egal. Er feiert sich für seine aufsehenerregende Aktion. Ob es bei „Promis unter Palmen“ ebenfalls zu einer solch pikanten Szene kommt? Bei Calvin ist das sehr gut möglich. Es bleibt also spannend.

Die acht Folgen „Promis unter Palmen“ sind ab dem 12. April, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn zu sehen.

„Promis unter Palmen – die Late Night Show”, wird am am 12. April in SAT.1 und auf Joyn, und ab 19. April 2021 auf sixx und auf Joyn ausgestrahlt.