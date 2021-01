20.01.2021 10:06 Uhr

Video: Rache geht viral – So bestraft TikTokerin ihren untreuen Freund!

Eine junge Frau findet heraus, dass ihr mittlerweile Ex-Freund, sie betrogen hat. Die Racheaktion, die sie daraufhin startet, wurde innerhalb kürzester Zeit zum viralen Hit!

Diese Rache war nicht nur süß, sondern auch verdammt bunt! TikTok-Userin Hollynicoleeee_ hat herausgefunden, dass ihr mittlerweile Ex-Freund, sie betrogen hat. Passiert in den besten Familien, aber: Das konnte sie nicht auf sich sitzen lassen und startete eine Racheaktion, die sich sehen lassen kann. In einem Video-Posting ist zu sehen, wie sie überall in der Wohnung ihres Ex Glitzer verteilt. Natürlich ging das Filmchen innerhalb kürzester Zeit viral…

Wie das aussieht? Hier im Video.