Video: Sarah Lombardi im Auswring-Duell mit Marco Reus

Schlag den Star: Sarah Lombardi im Duell mit Marco Reus

31.03.2021 17:50 Uhr

Dass Sarah Lombardi ein Multitalent ist, hat sie schon das ein oder andere mal bewiesen.

Sie kann tanzen und wurde bei „Lets Dance“ Zweite, bei DSDS hat sie es mit ihrer Wahnsinns-Stimme auf Platz 2 geschafft, bei „The Masked Singer“ sogar auf Platz 1 und beim Schlittschuhfahren („Dancing On Ice“) holte sie ebenfalls die Krone.

Verschiedene Challenges zwischen Lombardi und Reus

Jetzt hat sich die Ex vom Liebling der Nation – Pietro Lombardi – wieder einer neuen Herausforderung gestellt und tritt in diversen Kategorien im Duell gegen den 31-jährigen BVB–Kapitän und Fußball-Nationalspieler Marco Reus an. Die Spiele, die dabei gespielt wurden sind unter anderem: Leitergolf, Auswringen und Mario Kart.

Das vollständige Video seht ihr hier:

Sarahs Affinität zum Fußball kommt nicht von ungefähr: Sie ist mit Julian Büscher verlobt. Der 27-Jährige spielt jetzt Regionalligisten Bonner SC. Praktisch: Es sind nur 25km bis zum gemeinsamen Zuhause in Köln.

Aber auch außerhalb von Kopf an Kopf Rennen mit Profi-Fußballern verbreitet Sarah Lombardi aktuell eine super wichtige Message. In ihrer neuen Single „Love Is Love“ – angelehnt an den Klassiker „What Is Love“ von Haddaway, spricht sich die 28-Jährige für Diversity aus.

Der Song, der ganz klar ein Plädoyer für die Liebe ist ist hier zu hören:

„1 gegen 1“

Drei Spiele, zwei Kontrahenten, das ist das Konzept der neuen Youtube-Gameshow „1-GEGEN-1“. Jede Woche treten Prominente gegen Protagonisten von Borussia Dortmund an. Und wer denkt, die Show des Borussen-Sponsor-Partners 1&1 ist ja eine Show wie „Schlag den Star“ – egal!

Tolle Idee, die wir uns auch von anderen Clubs wünschen.