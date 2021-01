21.01.2021 15:26 Uhr

Video: So hot sieht der kleine „Eric“ aus „Jurassic Park“ heute aus

2001 kam der dritte Teil von „Jurassic Park“ in die Kinos – erinnert ihr euch noch an den kleinen „Eric Kirby“, der gemeinsam mit seiner Familie und einigen Wissenschaftlern versucht, von der „Isla Sorna“ zu flüchten, auf der geklonte Dinosaurier auf der Jagd nach ihnen sind?

Gespielt wurde Eric damals vom 14-jährigen Trevor Morgan, der schon im Grundschulalter beim Film war. Mit nur sechs Jahren wurde der US-amerikanische Schauspieler in einem Einkaufszentrum entdeckt und gleich für diverse Werbespots engagiert.

Diese früheren Erfahrungen am Set halfen dem heute 34-Jährigen in Hollywood Fuß zu fassen, wo der über die Jahre an zahlreichen Produktionen mitwirkte. Doch wie sieht der „Jurassic Park“ -Star denn heute – 20 Jahre später(!)- aus?