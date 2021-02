Video: So hot sieht Eva Longorias „Desperate Housewives“-Tochter heute aus!

21.02.2021 21:15 Uhr

Madison De La Garza wurde bekannt als „Juanita Solis“ in der Erfolgsserie „Desperate Housewives“. Dort verkörperte sie vier Jahre lang die Tochter von „Gaby“, gespielt von Eva Longoria.

In 180 Folgen und acht Staffeln durchlebten die „Desperate Housewives“ zwischen 2004 und 2012 zahlreiche dramatische und auch traurige Momente. Sie verbreiteten Gerüchte, Intrigen und hüteten ihre dunklen Geheimnisse. Mitten im Geschehen war auch Madison De La Garza. Im Grundschulalter spielte die mittlerweile 19-Jährige die Rolle der Juanita Solis: Die Tochter von Wisteria Lane-Zicke Gabby Solis (Eva Longoria) machte in der Serie ihrer ohnehin schon dauergestressten Mutter das Leben ein Stückchen schwerer. Fun Fact am Rande: De La Garza ist im wahren Leben die Halbschwester von Demi Lovato. Beide haben die gleiche Mutter. Doch was wurde aus Madison?

Wie es ihr ergangen ist -und vor allem wie gut sie heute aussieht, verraten wir dir hier im Video!