Video: So krass hat sich John Travolta über die Jahre verändert

22.02.2021 22:45 Uhr

John Travolta feierte im Alter von 21 Jahren seinen großen Durchbruch in Hollywood. Vor seiner Filmkarriere war Travolta Teil verschiedener Musicalproduktionen in New York. Er ging unter anderem mit „Grease“ auf Tour.

Mit seinen Rollen in „Saturday Night Fever“ von 1977 und der Verfilmung von „Grease“ ein Jahr später wurde John Travolta zu einem der größten Stars in Hollywood.

Durch die Jahre mit John Travolta

Dass der heute 67-Jährige mal beim Film landen würde, war keine große Überraschung, denn Schauspielerei war eine Sache, die schon in seiner Kindheit allgegenwärtig war und ihn mit seinen Geschwistern verband, die allesamt Karrieren in der Filmbranche einschlugen. Über die Jahre hat sich der Frauenschwarm extrem verändert.

Hier im Video zeigen wir John Travoltas optische Wandlung über die Jahrzehnte.