26.01.2021 14:00 Uhr

Video: So krass hat sich Menderes Bagci verändert!

Der "Deutschland sucht den Superstar"-Dauerkandidat Menderes Bagci reflektiert in einem Interview über seine Zeit im Dschungelcamp, das er 2016 gewonnen hatte. Seit seinem Karrierebeginn hat er sich total verändert!

Das alljährliche Dschungelcamp findet dieses Jahr in abgespeckter Version in Deutschland statt. Auch der ehemalige „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“-Gewinner Menderes Bagci ist zu Gast bei der 2021-Version und erinnert sich an seine Karriere zurück. Dabei wird deutlich, wie sehr Menderes sich verändert hat, besonders äußerlich!

Wie krass Menderes sich verändert hat, könnt ihr im folgenden Video sehen.