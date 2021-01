26.01.2021 17:45 Uhr

Video: SO oft hat Donald Trump als Präsident gelogen!

Ex-Präsident Donald Trump hatte es nicht so mit Fakten und Wahrheiten, das ist in seiner Amtszeit mehr als deutlich geworden. Aber die Zahl an Lügen, die er erzählt hat, ist wirklich krass!

Als Präsident sollte man sich an Fakten und Wahrheiten halten – außer, man heißt Donald Trump. Der steinreiche Reality-Star, der es irgendwie geschafft hat Präsident zu werden, hat es in seinen vier Jahren Amtszeit nicht so genau genommen mit der Wahrheit. Der blinden Treue seiner Minions war er sich bewusst.

Die „Washington Post“ hat über Trumps Amtszeit eine Liste geführt mit Halb- und Unwahrheiten, die der 74-Jährige von sich gegeben hat – und ist auf eine dermaßen hohe Zahl gekommen, dass man sich wundert, wie dieser Mann noch Anhänger haben kann.

Im Video erfahrt ihr, wie viele Lügen der Ex-Präsident erzählt hat!