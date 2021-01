18.01.2021 13:02 Uhr

Video: So rüstet sich Washington für Bidens Amtseinführung

Der Countdown bis zur Amtseinführung von Joe Biden läuft. Und auch wenn Trump durch Abwesenheit glänzen will, fährt man in Washington ab sofort lieber größere Geschütze auf.

Am 20. Januar soll der Demokrat Joe Biden in Washington als 46. Präsident der USA vereidigt werden. Sein Vorgänger und schlechter Verlierer Donald Trump wird eigenen Angaben nach nicht dabei sein. Trotzdem: Nach dem gewaltsamen Sturm auf das Kapitol herrscht Verunsicherung in der US-Hauptstadt. Mit bis zu 15.000 Soldaten soll die Nationalgarde die Amtseinführung schützen.

Wie sich Washington für die Amtseinführung rüstet – hier im Video.