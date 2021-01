31.01.2021 22:15 Uhr

Video: So sieht „Mr. Sheffield“ aus „Die Nanny“ heute aus!

Die Serie „Die Nanny“ gehört wohl zu den beliebtesten der neunziger Jahre und ist bis heute Kult. Dazu beigetragen haben sicherlich Fran Drescher als „Fran Fine“ und Charles Shaughnessy als „Mr. Sheffield“ in den Hauptrollen.

Gemeinsam gehören die beiden auch zu den schönsten Serien-Paaren aller Zeiten. Doch was macht der attraktive „Mr. Sheffield“-Darsteller heute? Geboren wurde Charles George Patrick Shaughnessy, 5. Baron Shaughnessy, wie er mit vollem Namen heißt, am 9. Februar 1955 in London.

Das sind seine Eltern

Dass der heute 65-Jährige mal vor der Kamera stehen würde, ist keine Überraschung, denn der Brite wurde in eine Schauspieler-Familie geboren. Sein Vater ist ein bekannter Drehbuchautor, seine Mutter eine Schauspielerin. Schon im Grundschulalter spielte Charles in mehreren Theaterproduktionen mit.

Seinen internationalen Durchbruch schaffte Charles Shaughnessy allerdings ab 1993 in seiner Rolle als charmanter Broadway-Produzenten Maxwell Sheffield in „Die Nanny„. Bis 1999 spielte er an der Seite von Fran Drescher in insgesamt 145 Folgen.

Wie es ihm nach dem Ende der preisgekrönten Serie ergangen ist, erfahrt ihr in diesem Video.