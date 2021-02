09.02.2021 18:15 Uhr

Video: So süß singt die neunjährige Tochter von Pink!

Es ist doch wirklich unfair. Mama ist schon weltberühmt fürs Singen, und dann bekommt das Kind ebenfalls eine tolle Stimme geschenkt! Das beste Beispiel: Pinks kleine Tochter Willow.

Singen kann man trainieren, aber mit einer guten Stimme muss man geboren werden – und da spielen die Gene keine Rolle. Wobei es auffällt, dass viele Kids von großen Sängern ebenfalls atemberaubende Stimmen haben. Ein Beispiel ist Jennifer Lopez‘ zwölfjährige Tochter Emme Maribel Muñiz, die mit ihrer Mama beim Super Bowl sang und hunderttausende Zuschauer verzauberte. Auch Pink hat ein musikalisches Kind!

„Cover me in sunshine“

Pink ist in 2021 angekommen und hat sich endlich einen TikTok-Account zugelegt. Das wurde auch höchste Zeit, schließlich ist die Video-App ein absolutes Muss in der Promiwelt. Und als erstes Video teilte Pink gleich ein Video – mit ihrer Tochter Willow. Das neunjährige Mädchen sollte für Mama singen und entschied sich für einen kurzen Song mit den Lyrics „Cover me in sunshine/ Shower me in good times/Tell me that the world’s been spinning, since the beginning and everything will be all right/ Just cover me in sunshine.“

TikTok ist begeistert!

Die Reaktionen der User auf die kleine Willow sind überragend: „Pink, sie hat so eine tolle Stimme! Wie man so schön sagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“, schreibt eine Userin. „Go Willow! Ich freue mich schon darauf, dass du Arenen ausverkaufst wie deine Mama“, sieht eine andere Willows glorreiche Zukunft. Besser könnte ein Feedback kaum sein. Und wer weiß, vielleicht gibt es von Pink und Willow ja bald eine gemeinsame Performance wie von JLO und Emme Maribel? (AKo)