08.02.2021 16:24 Uhr

Video: So tragisch war das Leben von Anna Nicole Smith

Geboren und aufwachsen ist Vickie Lynn Hogan, wie Anna Nicole Smith bürgerlich hieß, am 28. November 1967 in Houston. Schon früh schmiss die schöne Blondine die Schule, jobbte in einem Fast-Food-Restaurant und wurde recht jung Mutter. Ihr Sohn Daniel sollte nicht nur sehr jung, sondern auch nur kurze Zeit vor ihr sterben. Ein extrem trauriges Schicksal!

Das war aber nicht der einzige Schicksalsschlag, den das Model in ihrem Leben einstecken musste. Hier im Video zeigen wir euch das tragische und viel zu kurze Leben von Anna Nicole Smith.