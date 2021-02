Video: So wenig Kontakt hat Inka Bause zu den „Bauer sucht Frau“-Kandidaten

16.02.2021 11:50 Uhr

Inka Bause ist seit 2005 das Gesicht von „Bauer sucht Frau“ und als Moderatorin nicht mehr wegzudenken. Doch nun plauderten ehemalige Kandidaten der Kuppelshow aus dem Nähkästchen und haben verraten, dass sie während der Dreharbeiten kaum Kontakt zu Inka hatten.

Kaum eine Datingshow im deutschen Fernsehen schafft es Jahr für Jahr, die Zuschauer so in ihren Bann zu ziehen wie „Bauer sucht Frau“. Es ist in der Tat herzerwärmend dabei zuzusehen, wie Moderatorin Inka Bause mit ihrer erfrischenden Art bei liebeshungrigen Bauern die Herzen höherschlagen lässt. Allerdings soll die Leipziger Frohnatur hinter den Kulissen gar nicht so viel Kontakt mit den Bauern und ihren Herzdamen haben, wie es oft im TV dargestellt wird. Jungbauer und Staffel-Liebling Patrick gab jetzt mal einen Einblick, wie es abseits der Kameras wirklich war. Die Details gibt’s im Video!