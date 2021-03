Video: „The Masked Singer“ geht im Herbst in die fünfte Staffel

18.03.2021 18:20 Uhr

Kurz vor dem großen "The Masked Singer"-Finale am Dienstag, den 23. März, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben gibt es frohe Nachrichten für alle Zuschauer. Die Rateshow geht im Herbst in die fünfte Staffel - mit neuen Stars, neuen Masken und neuen Überraschungen.

