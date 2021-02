Video: Tumor-Schock für Ballermann-Star Jürgen Milski

19.02.2021 12:09 Uhr

Schock-Nachricht für Jürgen Milski: Bei dem Ballermann-Sänger wurde jetzt ein Tumor im Unterkiefer entdeckt...

Man kennt ihn eigentlich als Frohnatur, doch nun muss sich der Ballermann-Star Jürgen Milski (57) Sorgen um seine Gesundheit machen.

Es wurde ein Tumor entdeckt

Bei Jürgen Milski wurde ein Tumor im Unterkiefer entdeckt. Das verriet der Ballermann-Star jetzt in seinen Instagram-Storys. „Das war wie ein Schlag ins Gesicht“, erzählt Milski in einem Video. Er befinde sich schon seit Längerem in zahnärztlicher Behandlung, doch bei einer Routineuntersuchung sei am Mittwoch ein Tumor entdeckt worden.

Mehr dazu gibt’s im Video