"Liebe ihn so, wie er ist" Video von Heinz Hoenig: Ehefrau meldet sich nach besorgten Reaktionen

Heinz Hoenig kann derzeit auf die volle Unterstützung seiner Ehefrau zählen. (jom/spot)

SpotOn News | 03.08.2024, 16:04 Uhr

Heinz Hoenig hat sich nach seinen schweren gesundheitlichen Problemen kürzlich erstmals aus dem Krankenhaus mit einer Videobotschaft gemeldet. Seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig hat sich nun zu den sorgenvollen Reaktionen der Fans zum Aussehen ihres Mannes geäußert.

Heinz Hoenig (72) wurde Anfang Mai mit kritischem Zustand in ein Berliner Krankenhaus gebracht, derzeit wartet er auf eine lebensnotwendige Herzoperation an der Aorta. Vor Kurzem meldete sich der Schauspieler persönlich aus dem Krankenhaus zu Wort. In einem Video, das RTL veröffentlichte, sagt der 72-Jährige: "Hallo, Fans, liebe Kollegen. Ich möchte mich aufrichtig bei euch bedanken, die ihr mir so geholfen habt." Er zeigt sich zuversichtlich und dankbar: "Ich bin zwar noch im Krankenhaus, da wird alles repariert. Und ich habe eine gute Frau, die sich sorgt. Und zwei kleine Kinder, zu denen ich wieder will. Es wird alles gut. Ich bedanke mich bei euch." Während er in die Kamera spricht, sitzt Hoenig in einem Krankenhausbett. Der Schauspieler hat deutlich an Gewicht verloren, was offenbar zu sorgenvollen Reaktionen der Fans geführt hat, wie seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) nun in einer Instagram-Story offenbart.

"Immer noch der alte Heinz"

"Uns haben so wundervolle Nachrichten erreicht, auch bezüglich des Videos von Heinz und seinem Statement", erklärt sie zunächst in die Kamera. "Das war wirklich sehr berührend. Ich möchte mich auch noch einmal in seinem Namen bei jedem einzelnen von euch bedanken." Dann merkt sie an: Natürlich seien auch "einige von euch vielleicht etwas erschrocken" gewesen, "dass er so aussieht, wie er jetzt aussieht", sagt sie in ihrer Botschaft. "Natürlich, wenn man bedenkt, er hat 14 Wochen gelegen. Das bedeutet natürlich einen enormen Substanz-Verlust, vor allem auch der Muskelmasse", erklärt Kärsten-Hoenig zu der deutlich dünneren Erscheinung ihres Mannes. "Dann können Menschen nach so einem Krankheitsverlauf so aussehen wie Heinz."

Die Optik sei das eine, "was wirklich zählt, das sind die inneren Werte", betont die 39-Jährige. Ihr Mann sei in seinem Innersten "immer noch der alte Heinz. So wie man ihn kennt, so wie man ihn liebt." Und vor allem sei ihr Mann ein wahnsinnig großer Kämpfer. "Er will nur eins, zurück auf die Bühne des Lebens. Wir werden alles dafür tun, damit ihm dieser Wunsch gewährt wird." Das mache schlussendlich wahre Liebe aus, dass man nicht nur in guten und schönen Tagen zusammenhalte, sondern gerade in solchen Situationen zueinanderstehe. "Für mich spielt keine Rolle, wie mein Mann aussieht. Ich liebe ihn, so wie er ist."

Das Paar ist seit 2019 verheiratet und hat zwei gemeinsame Söhne, die 2020 und 2022 zur Welt kamen.