18.01.2021 11:15 Uhr

Video: Was für ein Body! Sophia Thomalla im sexy Bikini

Wenn jemand keine Figurprobleme haben sollte, dann ist es Sophia Thomalla. Doch auch die 31-Jährige ist nicht immer happy mit ihren Kurven. Wie ihr Traumkörper ganz schnell wieder aussehen soll, das zeigt sie im Video.

Für viele heißt es in dieser Zeit: Weihnachtspfunde fleißig abtrainieren. Wenn noch der Lockdown hinzukommt, wird die Aufgabe jedoch schwieriger. Auch Promis haben gerade damit zu kämpfen. So zum Beispiel Sophia Thomalla. Richtig gehört! Die 31-Jährige scheint gerade nicht ganz so glücklich mit ihren Kurven zu sein – und wünscht sich stattdessen ihre alte Traumfigur zurück.

Wie diese Hammer-Traumfigur leicht bekleidet aussieht, gibt es im Video zu sehen.