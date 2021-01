21.01.2021 14:51 Uhr

Video: Was soll das denn für ein „The Masked Singer“-Kostüm sein?

Welches einzigartige Kostüm könnte das sein? Wir starten das große "The Masked Singer"-Rätsel! Die vierte Staffel "The Masked Singer" läuft ab Dienstag 16. Februar , um 20:15 Uhr live auf ProSieben.

Funkelnde Sterne. Strahlende Leuchtstreifen. Grüner Stoff. ProSieben startet das große „The Masked Singer„-Rätsel: Ab heute gibt es on Air, online und auf den Social-Media-Kanälen Hinweise auf die zehn neuen Kostüme der vierten Staffel. Darunter kurze Clips, die das #MaskedSinger-Logo in verschiedenen Masken- und Klangwelten präsentieren. Wer kann die versteckten Hinweise richtig deuten? Das Rätsel kann beginnen! Schau dir das Video an!

Die neue Staffel „The Masked Singer“ startet am Dienstag, 16. Februar 2021, um 20:15 Uhr live auf ProSieben. Matthias Opdenhövel moderiert die musikalische Rate-Show.