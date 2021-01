21.01.2021 11:46 Uhr

Video: Was wurde aus den Stars von „Coyote Ugly“?

"Coyote Ugly" ist DER Party-Kultfilm aus dem Jahr 2000. Für einige der Darsteller war der Film der Beginn ihrer Karriere, für andere nur ein kurzer Ausflug ins Film-Geschäft ... Doch wie ging für sie die Reise weiter?

Der Kultfilm „Coyote Ugly – Sie wollen alles, und das sofort“ erzählt die Geschichte von Landei Violet (Piper Perabo), die davon träumt Songwriterin zu werden, da sie zum Singen viel zu schüchtern ist. In New York will sie ihr Glück versuchen, erhält aber ständig eine Absage nach der anderen. Notgedrungen muss sie sich einen Job suchen und landet schließlich hinterm Tresen im „Coyote Ugly“. Dort trifft sie auf ihre Kolleginnen, mit denen sie so manches Abenteuer erlebt.

Eine von ihnen ist im echten Leben ein internationales Topmodel, die sich mit ihrem Gastauftritt im Film einen lang gehegten Wunsch erfüllte. Was wurde aus den restlichen Girls?