28.01.2021 21:15 Uhr

Video: Was wurde aus “Talk talk talk”-Moderatorin Sonya Kraus?

Bekannt wurde sie durch ihre Trash-Show „Talk Talk Talk“, die von 2000-2011 auf Prosieben ausgestrahlt wurde. Seitdem ist Sonya Kraus aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken.

Mit „talk talk talk“ wurde Sonya Kraus Anfang der 2000er zur Talkshow-Ikone. Besonders in Erinnerung bleiben die auffälligen Outfits der Moderatorin, in denen sich die schöne Blondine regelmäßig präsentierte. Als smarte Sexbombe mit Humor und frechen Sprüchen schlossen ihre Fans die heute 47-jährige Frankfurterin in ihre Herzen.

Dass sie aber noch mehr auf dem Kasten hat, als einen knackigen Spruch nach dem anderen rauszuhauen, bewies Sonya Kraus regelmäßig als Gast in diversen Talk-Shows und ihren eigenen Büchern. So veröffentlichte sie in den letzten Jahren mehr als eine Handvoll Bücher, in denen sie ihren Lesern nützliche Tipps und Ratschläge für alle Lebensfragen mit auf den Weg gab. Doch was wurde aus der schönen Moderatorin?

Wie es Sonya nach “Talk talk talk” ergangen ist, verraten wir hier in diesem Video.