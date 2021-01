26.01.2021 13:00 Uhr

Video: Wegen Hype-App „Clubhouse“: Sophia Thomalla platzt der Kragen

Die App „Clubhouse“ ist zurzeit mega angesagt. Trotzdem gibt es immer wieder Kritik an dem neuen Hype – auch von Sophia Thomalla!

„Was halte ich davon? NIX!“ Moderatorin Sophia Thomalla findet auf Instagram mal wieder klare Worte. Diesmal geht es um die heiß diskutierte App „Clubhouse“, welche seit wenigen Wochen in aller Munde ist. Was genau ihr am neusten Social-Media-Hype nicht passt?

