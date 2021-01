18.01.2021 17:43 Uhr

Video: Welches Abendessen hilft beim Abnehmen?

Ob Fasten, Low Carb oder der Verzicht auf Obst: Welches Essen ist am Abend am besten, um Gewicht zu verlieren?

Morgens wie ein Kaiser – und abends am besten gar nicht mehr? Wenn es ums Essen nach 18 Uhr geht, dann scheiden sich die Geister. Ob Fasten, Low Carb oder der Verzicht auf Obst: Welches Essen ist am Abend am besten, um Gewicht zu verlieren? Auch hier gehen die Meinungen oft auseinander. Doch mit knurrenden Magen solltest du sicherlich nicht ins Bett zu gehen. Daher haben wir für dich eine Liste mit Lebensmitteln zusammengestellt, die dich auch am Abend nicht nur satt machen, sondern auch noch beim Abnehmen unterstützen.

Alle Fakten findest du im Video.