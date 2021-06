Video Wincent Weiss & Johannes Oerding: Das ist ihr EM-Song

13.06.2021 18:32 Uhr

Mit der Fußball-EM 2021 starten wir in den Sommer und ein kleines Stück Normalität kehrt zurück! Der passende Soundtrack dazu kommt von Wincent Weiss und Johannes Oerding.

„Die guten Zeiten“ aus dem aktuellem Nr.1-Album „Vielleicht Irgendwann“ von Wincent Weiss ist der offizielle Song zur Fußball-EM 2021 in der ARD.

Die beiden liefern mit dem mitreißend optimistischen Song schon jetzt den Soundtrack für einen Sommer, in dem sich Europa von den zurückliegenden Monaten hoffentlich erholt und in dem auch der Sport wieder mit in den Fokus rückt.

Vorfreude auf Sommer und Freiheit

Passend zu dem Lied erscheint am heutigen Sonntag auch das offizielle Musikvideo – gedreht von Wincent und Johannes Oerding persönlich! Es ist ein Zusammenschnitt verschiedenster Clips, die den gemeinsamen Roadtrip durch Portugal dokumentieren und die Sehnsucht nach Sommer, Urlaub und Freiheit wecken.

Dazu werden die beiden von ihrer Plattenfirma so zitiert: „Es liegt dieses ganz besondere Gefühl in der Luft, das wir alle mit der EM verbinden. Sommer – Leichtigkeit – Zusammenhalt. Nach Monaten von notwendiger Zurückhaltung und Einschränkungen können wir uns endlich wieder auf gemeinsame Momente freuen, auf ein erstes Aufatmen. Der Song feiert genau das: die Freude und das Gefühl, für etwas gemeinsam zu brennen.“