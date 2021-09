„Viel zu jung“: Stars verabschieden sich von Sarah Harding

Zahlreiche Stars erinnern sich an die verstorbene Sarah Harding. (wue/spot)

05.09.2021 19:24 Uhr

Die Sängerin Sarah Harding ist im Alter von nur 39 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Viele Stars nahmen via Social Media Abschied.

Sarah Harding (1981-2021) ist an den Folgen einer Brustkrebserkrankung im Alter von 39 Jahren gestorben, wie ihre Mutter Marie auf Instagram mitgeteilt hat. Zahlreiche Stars meldeten sich nach Bekanntwerden der traurigen Nachricht zu Wort, um sich von der britischen Sängerin zu verabschieden.

Nadine Coyle (36), die zusammen mit Harding durch die Girlgroup Girls Aloud bekannt wurde, schrieb bei Instagram, dass sie „am Boden zerstört“ sei. Sie finde keine Worte, die ausdrücken könnten, was Harding für sie bedeute. Und sie wisse, dass es vielen sicherlich gerade ähnlich gehe. Vorerst sende sie an alle ihre Liebe.

Harding schenkte der Welt Freude und Licht

„Ruhe in Frieden, Sarah Harding“, erklärte Geri Horner (49) von den Spice Girls bei Twitter. Und weiter: „Man wird sich an dich für das Licht und die Freude erinnern, die du der Welt geschenkt hast.“ Damit griff sie einen Satz der Mutter der verstorbenen Sängerin auf. Jene wisse, dass Harding nicht gewollt hätte, dass man sie für ihren Kampf gegen diese „schreckliche Krankheit“ in Erinnerung behalte, hatte sie erklärt. Ihre Mutter meinte: „Sie war ein hell leuchtender Stern und ich hoffe, dass man sich stattdessen so an sie erinnern kann.“

Rest in peace, Sarah Harding. You’ll be remembered for the light and joy you brought to the world. X — Geri Horner (@GeriHalliwell) September 5, 2021

Auch Katie Price (43) sei „am Boden zerstört, zu hören, dass meine Freundin Sarah Harding gestorben ist“, schreibt sie auf Instagram. Die Sängerin sei immer sehr „echt und ehrlich“ gewesen und sie werde sich vor allem an die vielen Lacher erinnern, die sie in der Vergangenheit miteinander geteilt haben. Die Freundschaft der beiden habe sie stets sehr geschätzt und sie sei in Gedanken bei anderen Freunden und der Familie Hardings.

„Game of Thrones“-Star Nathalie Emmanuel (32) wählte bei Twitter drastische Worte. Es sei „so traurig, vom Ableben von Sarah Harding zu erfahren. Scheiß auf Krebs, man…“ Und auch Mikey Graham (49) von Boyzone sei „so so traurig, vom Tod der reizenden Sarah Harding“ zu erfahren. „Viel zu jung. Ihre hohe Energie war ansteckend und es machte großen Spaß, mit ihr zusammen zu sein.“ Die Sängerin sei nun nach Hause zurückgekehrt und sei frei von allen Schmerzen.

I am so so sad to hear of the passing the the lovely Sarah Harding. Way too young.Her high energy was infectious and great fun to be around. Now she has returned home to the source and free from all pain. R.I.P girl. X ?? — Mikey Graham / Boyzone (@MRMIKEYGRAHAM) September 5, 2021