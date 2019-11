Vin Diesel: Rührender Geburtstagsgruß an Paul Walkers Tochter

Vor rund sechs Jahren verunglückte Hollywoodstar Paul Walker (†40) tödlich bei einem Autounfall in Kalifornien. Der US-Amerikaner hinterließ eine Tochter. Am 6. November feiert Meadow Walker ihren 21. Geburtstag. Vin Diesel (52), einer der besten Freunde ihres toten Vaters sendete ihr nun per Instagram rührende Grüße zu ihrem Ehrentag.

Nach dem tragischen Tod des „The Fast and the Furious„-Stars entwickelte sich Vin schließlich zu einer Art Ziehvater für die Tochter seines verstorbenen Kollegen. Mittlerweile ist Meadow zwar erwachsen, aber offensichtlich scheinen sie und der 52-Jährige nach wie vor ein enges Verhältnis zueinander zu pflegen.

Quelle: instagram.com

Meadow gerade in Japan

Zu seinen Geburtstagsgrüßen schrieb Vin in dem Insta-Post: „Ich bin so stolz zu was für einer Person du dich entwickelst. Aber um ehrlich zu sein war ich schon immer stolz auf dich… Ich weiß ,es ist den 21. und du möchtest in Japan durchstarten. Aber deine Familie hat hier ein Stück Kuchen, das auf dich wartet. Ich liebe dich Kind. Dein Onkel Vin.“

Lange Zeit war nicht bekannt wo die die junge US-Amerikanerin heute lebt, doch offensichtlich versucht sie sich momentan in Japan eine Karriere als Model aufzubauen. Darauf deuten zumindest ihre Beiträge auf dem Sozialen Netzwerk hin.

Quelle: instagram.com