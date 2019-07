Vin Diesel: Sein Double stürzt aus 9 Metern auf den Kopf

Dienstag, 23. Juli 2019 18:51 Uhr

Aktuell laufen die Dreharbeiten für den bereits neunten Teil der Actionfilm-Serie “Fast and Furious”. Allerdings kam es nun zu einem lebensbedrohlichen Unfall. Ein Stunt-Double von Vin Diesel (52) stürzte dabei am Montag neun Meter in die Tiefe und landete auf dem Kopf.

Im britischen Herthfordshire finden momentan die Dreharbeiten von “Fast and Furious 9” statt. Allerdings kam es dabei am Montag nun zu einem lebensbedrohlichen Zwischenfall. Wie gewohnt werden auch für diesen Teil der Reihe zahlreiche Szenen voller Action gedreht. Beim Sprung von einem Balkon soll das Sicherheitskabels von Stuntman Joe Watts gerissen sein. Der Mann flog daraufhin neun Meter völlig unkontrolliert in die Tiefe und schlug mit dem Kopf auf.

Die Briten-Zeitung “Daily Mail” berichtete zudem, dass Hollywood-Star Vin Diesel alles mit ansehen musste. Der 52-jährige brach daraufhin in Tränen aus. In einem Statement gab ein Sprecher der “East of England Ambulance” bekannt, dass der Verletzte momentan im “Royal London Hospital” behandelt wird. „Ein Patient mit einer schweren Kopfverletzung wurde mit einem Krankenwagen in das Royal London Hospital gebracht“, so der Vertreter.

Ins Koma versetzt

Wie schlecht es dem Mann wirklich geht, gab die Produktions-Firma bisher allerdings noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten sollen aber aus gegebenem Anlass erst morgen fortgesetzt werden.

Seiner Verlobte Tilly Powell zufolge sei Joe Watts in ein künstliches Koma versetzt wurde. Auf Facebook habe sie geschrieben: „Er ist stabil und wird die ganze Nacht über genau überwacht.“

2002 starb ein Stunt-Double

Bereits 2002 starb ein Stunt-Double von Vin Diesel während der Dreharbeiten zum US-Streifen „xXx – Triple X”. Harry O’Connor war ein erfahrener Fallschirm-Springer der während eines Flugs mit der Palacky Bridge in Prag kollidierte und dabei tödlich verunglückte. Demnach bleibt zu hoffen, dass es nun nicht zum Tod des bereits zweiten Stunt-Doubles von Diesel kommt.