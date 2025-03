Film Vin Diesel soll ‚Vorläufer‘ von ‚Fast X: Part 2‘ inszenieren

Vin Diesel -Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP) 2023 Block Party - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2025, 18:00 Uhr

Vin Diesel wurde gebeten, einen „Vorläufer“ für ‚Fast X: Part 2‘ zu inszenieren.

Der 57-jährige Schauspieler, der seit dem Debüt der ‚Fast and Furious‘-Serie im Jahr 2001 die Rolle des Dominic ‚Dom‘ Toretto verkörpert – führte zuvor Regie bei dem Kurzfilm ‚Los Bandoleros‘, um die Lücken für seine Figur zwischen den Ereignissen des ersten Films und ‚Fast and Furious‘ von 2009 zu füllen. Nun hat er verraten, dass er erneut von Universal Pictures gebeten wurde, ein Prequel zu drehen, das vor den Ereignissen des elften und letzten Films in die Highspeed-Action-Serie spielt.

Auf Instagram postete Diesel ein Bild von sich in der Rolle des Dom und seiner Co-Star Michelle Rodriguez als Leticia ‚Letty‘ Ortiz und fügte die Bildunterschrift hinzu: „Ich fühle mich an diesen kritischen Moment in der ‚Fast‘-Franchise erinnert, als wir gerade den vierten Film abgeschlossen hatten.“ Dann verriet er: „Das Studio bat mich, den Vorläufer des Films zu inszenieren, um zu erklären, wo Dom zwischen dem ersten und dem vierten Film gewesen war. Er hieß ‚Los Bandoleros‘. Jetzt, all die Jahre später, kam wieder die Anfrage, dass ich den Vorläufer inszenieren soll, bis zum Finale.“

Der Schauspieler sagte dann, dass er einen „wirklich exotischen“ Ort für diesen „Vorläufer“-Film finden wollte, und deutete an, dass sein „einziges Bedauern war, dass wir nie tief in der Wüste drehen konnten“, als sie ‚Furious 7‘ in Abu Dhabi drehten. Er fügte hinzu: „Weil es jetzt die Saga der Welt ist, werde ich ermutigt, an einem anderen Ort zu drehen, wirklich exotisch… Einer der Drehorte, an denen wir für ‚Furious 7‘ drehen durften, war der Nahe Osten. Am Ende war es unser globalster Film, knapp zwei Milliarden Dollar an den Kinokassen. Ich habe es nur bedauert, dass wir nie tief in der Wüste drehen konnten.“