Film Jason Momoa und Andrew Koji im Gespräch für Hauptrolle im Live-Action-Film ‚Street Fighter‘ Jason Momoa und Andrew Koji könnten beide in dem Live-Action-Film ‚Street Fighter‘ von Legendary mitspielen. Der 45-jährige Schauspieler und der 37-jährige ‚Bullet Train‘-Star sind in Gesprächen, um die Live-Action-Verfilmung von Capcoms gleichnamiger Videospiel-Franchise zu leiten, berichtet ‚Deadline‘. Noah Centineo und Roman Reigns sollen ebenfalls über ihre mögliche Beteiligung an dem Film sprechen. Obwohl keine Details […]