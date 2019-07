Vinnie Jones: Ehefrau stirbt mit 53 Jahren

Sonntag, 7. Juli 2019 18:42 Uhr

Tanya, die Frau des britischen Schauspielers Vinnie Jones, ist nach sechsjährigem Kampf an Krebs gestorben. Die geliebte Frau des Fußballers, der zum Filmstar wurde, verschied im Alter von 53 Jahren, zu Hause in Los Angeles, umgeben von ihrer Familie.

In einer Erklärung des Managements von Jones hieß es: „Am Samstag, dem 6. Juli, um 8.46 Uhr Ortszeit in Los Angeles, verstarb Vinnie Jones‘ Frau Tanya Jones nach langer Krankheit. Tanya starb friedlich im Haus der Familie Jones, umgeben von Vinnie, ihrer Tochter und anderen Familienmitgliedern“.

Weiter hieß es: „Vinnie und die Familie bitten um Privatsphäre, während sie jetzt erst einmal verständlicherweise eine schwere Zeit der Trauer durchmachen.“

Eine Quelle sagte laut „Mirror“, der Zustand der 53-Jährigen habe sich in den letzten Wochen wesentlich verschlechtert. „Tanya war schon eine ganze Weile krank. Aber in den letzten zwei oder drei Wochen hat sich ihr Zustand wirklich verschlechtert. Vinnie war bis zum Schluss an ihrem Bett. Es sind herzzerreißende Neuigkeiten“. Der Insider sagte, Vinnie sei gerade in Großbritannien gewesen und sofort zurückgeflogen, als er hörte, dass sich ihr Zustand verschlechterte.

Jahrelanges Leiden

Bereits 2013 gab de Star aus „Bube, Dame, König, grAS“ oder „Snatch – Schweine und Diamanten“ bekannt, dass sowohl er als auch Tanya an einem Melanom litten, der schwersten Art von Hautkrebs (auch schwarzer Hautkrebs genannt). Tanya, die sich im Alter von 21 Jahren bereits einer Herztransplantation unterziehen musste, war außerdem schon zweimal wegen Gebärmutterhalskrebs behandelt worden.

Vinnie fand irgendwann einen Knoten unter seinem Auge und eine Untersuchung ergab, dass er ein bösartiges Melanom hatte. Seine Frau erlitt das selbe Schicksal und erkrankte ebenfalls am Melanom. Jahrelang kämpfte sie gemeinsam mit ihrem Mann gegen den Krebs – und verlor diesen Kampf nun leider.

Vinnie und Tanya heirateten 1994 in Watford. Sie zogen später nach LA, als Vinnie beschloss, Karriere als Schauspieler zu machen.