Viraler Hit: Hier sehen wir Timothy beim Schneeräumen

28.12.2020 18:40 Uhr

Timothy Browning ist ein vorbildlicher Mitbürger, wenn es ums Schneeräumen vorm eigenen Haus geht. Allerdings geht er nicht zimperlich mit den dafür bekannten Methoden um: Statt Schneeschieber oder Besen greift er zum Flammenwerfer. Spart Zeit und Mühen.

Pünktlich zum Jahreswechsel erreicht der Schnee zum Jahresende 2020 wohl auch das Flachland, dürfte dort aber wohl kaum liegenbleiben. Die weiße Decke auf der Zugspitze (1,45cm), dem Feldberg im Schwarzwald (51 cm), auf dem Großen Arber im Bayerischen Wald (16 cm) oder auf dem Fichtelberg im Erzgebirge (8 cm) dürfte sich dagegen weiter erhöhen.

Reichlich Schnee liegt auch auf der anderen Seite des Atlantik.

Der Mann aus dem US-Bundesstaat Kentucky benutzt – neben einer Dose Bier zur Motivation – einen Flammenwerfer, um die Auffahrt vor seiner Holzhütte zu räumen.

Ein Video davon zeigt ihn, wie er eiskalt mit einem Flammenwerfer herumfuchtelt. Der Clip ist im Netz derzeit ein Hit.

Timothy Browning lässt verwunderte Zuschauer ratlos zurück. Ein Nachbar hatte ihn auf seiner Einfahrt zur Garage mit nichts als einem weißen Bademantel, Socken, Hausschuhen und einem Hut gefilmt. In seinem Aufzug erinnert der zweifache Familienvater übrigens an Eddie Johnson (Randy Quaid) aus dem Kult-Weihnachtsfilm „Schöne Bescherung“ von 1989 (siehe Film-Ausschnitt ganz unten).

Allerdings ist es bei dem lässigen Flugzeugmechaniker nicht das lässige Outfit, das im Netz für Schlagzeilen sorgt, sondern seine unkonventionelle Methode des Schneeräumens.

Here’s one way to do some quick snow removal, by flamethrower. Video taken by Jordan Podunavac in Ashland, KY. @NWSCharlestonWV @spann #KYwx pic.twitter.com/DylxR1r3D2

— Chad (@ChadBlue83) December 25, 2020