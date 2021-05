Virales TikTok-Video mit Message: So sehen Trend-Outfits an Plus Size-Frauen aus

Tiktokerin zeigt, wie Trend-Outfits an kurvigen Frauen aussehen

04.05.2021 14:05 Uhr

Sie macht anderen Frauen Mut: Diese TikTokerin zeigt in ihren Videos, wie Fashion-Trends an kurvigeren Frauen aussehen.

Sucht man auf Instagram, Pinterest und Co. nach cooler Inspiration für trendy Outfits, bekommt man meistens schlanke Frauen in den Klamotten zu sehen. Genau deshalb zeigt diese TikTokerin jetzt, wie die angesagten Fashion-Trends an kurvigeren Frauen aussehen.

Brooklyn Allen zeigt die Trends in kurvig

Auf ihrem TikTok-Kanal zeigt Brooklyn Allen sich super selbstbewusst und das trotz oder vor allem wegen ihrer tollen Kurven. Mit ironischen Unteron und wichtiger Message erklärt sie im extrem knappen Minirock: „Mir fehlte das Schlüssel-Accessoire, das diese Looks so begehrenswert und perfekt erscheinen lässt – der flache Bauch.“ Trotzdem lässt es sich die 23-Jährige nicht nehmen, die Outfits so möglichst originalgetreu wie möglich nachzustylen.

Sie macht anderen Frauen Mut

Da allerdings nicht jede Frau ihre Rundungen so sehr liebt wie die TikTokerin, möchte sie ihren Followern Mut machen, sich nicht mit anderen Menschen zu vergleichen. Deshalb zeigt sich Brooklyn immer wieder in angesagten Outfits, die man sonst meistens an schlanken Frauen zu sehen bekommt – und das kommt an!