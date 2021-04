Virales Video: Riesige Echse sorgt für Mega-Chaos im Supermarkt

09.04.2021 13:16 Uhr

Er versetzt alle in Angst und Schrecken: Diese riesige Echse stattet einem thailändischen Supermarkt einen eher unschönen Besuch ab...

Was hat sich denn hier verirrt? Diese gigantische Echse sorgt bei den Besuchern und Angestellten eines thailändischen Supermarktes jetzt für Angst und Schrecken.

1,8 Meter langer Waran verirrt sich in Supermarkt

Eigentlich wollten die Kunden dieses Supermarktes in Bangkok, der Hauptstadt von Thailand, nur ihren täglichen Einkäufen nachgehen. Doch was dann passiert, damit hat wohl niemand gerechnet: Ein 1,8 Meter langer Waran verirrt sich während der Nahrungssuche in das Geschäft und richtet dort ein ganz schönes Chaos an…

