Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt Vivienne Jolie-Pitt arbeitet als Platzanweiserin bei Konzert

Teilen ihre Liebe zu Musicals: Vivienne Jolie-Pitt mit ihrer Mutter Angelina Jolie (r.). (tj/spot)

SpotOn News | 01.08.2024, 17:07 Uhr

Vivienne Jolie-Pitt, die 16-jährige Tochter der Hollywood-Stars Angelina Jolie und Brad Pitt, baut ihre Theater-Erfahrungen weiter aus. Bei einem Reunion-Konzert zu "Reefer Madness: The Musical" jobbte sie nun als Platzanweiserin.

Vivienne Jolie-Pitt (16) ist ein großer Theater- und Musical-Fan. Nach einer Rolle als Produktionsassistentin hat sie sich nun einen weiteren Job rund um ihre Leidenschaft gesichert. Sie übernahm kürzlich die Arbeit einer Platzanweiserin.

Neuer Job als Platzanweiserin

Anscheinend geht diese Leidenschaft für Musicals und das Theater so weit, dass die 16-Jährige ihre sonst eher im Filmgeschäft tätige Mutter Angelina Jolie (49) dazu brachte, als Produzentin für das Musical "The Outsiders", einer Adaption des gleichnamigen Filmdramas von Star-Regisseur Francis Ford Coppola (85), in Erscheinung zu treten.

Auch Vivienne spielte bei dem Broadway-Projekt hinter den Kulissen eine wesentliche Rolle – als ehrenamtliche Produktionsassistentin an der Seite ihrer berühmten Mutter. Im vergangenen Juni wurde das Musical mit mehreren Tony Awards ausgezeichnet, unter anderem in den Kategorien "Bestes neues Musical" und "Beste Regie bei einem Musical".

Wie das Magazin "People" berichtet, scheint sich Vivienne Jolie-Pitt unterdessen bereits ihren nächsten Nebenjob in der Branche geangelt zu haben. Dem Bericht zufolge wurde die Teenagerin im "The Whitley" in Hollywood dabei gesehen, wie sie den Gästen eines Reunion-Konzerts von "Reefer Madness: The Musical" dabei half, ihre Plätze zu finden.

Das Musical basiert auf dem 1936 von christlichen Gruppen beauftragten Anti-Cannabis-Film "Reefer Madness" (dt. "Kiffer-Wahnsinn"), der in späteren Jahrzehnten aufgrund seiner absurden Dramatik zu einem Trash-Klassiker in Kifferkreisen avancierte. Zugegen war demnach unter anderem auch die Schauspielerin Kristen Bell (44), eine gute Freundin der Jolies, die für die Produktion eines "Reefer Madness"-Musical-Revivals mitverantwortlich ist. Ob Vivienne Jolie-Pitt bei dem Spektakel genügend Gefallen an ihrem Job als Platzanweiserin gefunden hat oder es beim einmaligen Aushelfen bleibt, ist nicht bekannt.