20.01.2021 15:31 Uhr

„Vogue“ druckt Sonderausgabe mit neuem Bild von Kamala Harris

Die "Vogue" bringt anlässlich der Amtseinführung von Kamala Harris als US-Vizepräsidentin eine limitierte Sonderauflage ihrer Februar-Ausgabe heraus. Das Cover mit Harris war zuvor kritisiert worden. Das für besser befundene Foto der Digital-Ausgabe wandert nun auf das Print-Cover.

Das Magazin „Vogue“ hat anlässlich der Amtseinführung von Kamala Harris (56) als US-Vizepräsidentin eine Sonderauflage ihrer Februar-Ausgabe angekündigt. „Zur Feier dieses historischen Moments werden wir eine begrenzte Anzahl von Sonderausgaben der Ausgabe ‚InaugurationDay‘ mit der gewählten Vizepräsidentin veröffentlichen“, heißt es in einem Instagram-Post, in dem auch das besondere Cover der Ausgabe enthüllt wurde.

Harris hatte für den Februar-Titel als Coverstar fungiert. Das ausgewählte Bild geriet jedoch in die Kritik. Harris posierte darauf vor einem pinkfarbenen Vorhang auf grünem Grund, an ihren Füßen sind einfache Turnschuhe zu sehen. Das Bild habe keinerlei Ästhetik und sehe so aus, als habe man es spontan und ohne Esprit geschossen, kritisierten einige Social-Media-User. Zudem wirke Harris unnatürlich blass. Für die Print-Sonderausgabe hat sich das Magazin deshalb dazu entschieden, das auf mehr Zustimmung getroffene Digital-Cover zu nutzen. Darauf ist eine seriöse Kamala Harris im blauen Blazer vor gelbem Hintergrund zu sehen.

Anna Wintour: Informelles Bild zeigt eine authentische Kamala Harris

„Vogue“-Chefin Anna Wintour (71) hatte das eigentliche Cover nach der Kritik verteidigt. Man habe sich für das eher „informelle“ Bild entschieden, da es den authentischen Charakter Harris‘ unterstreiche, erklärte sie der „New York Times“. Es sei „absolut nicht unsere Absicht“ gewesen, „die Bedeutung des unglaublichen Sieges der gewählten Vizepräsidentin in irgendeiner Weise zu mindern“.

(jom/spot)