Vom Aquaman zum Snowman: Jason Momoa spielt Frosty!

Aus dem Wasser in den Schnee: Superstar Jason Momoa wird die Rolle des Schneemanns Frosty in dem Weihnachtsfilm „Frosty the Snowman“ übernehmen.

Der „Aquaman“-Star schlüpft Berichten von „Deadline“ zufolge in die legendäre Weihnachtsfigur – allerdings wird der 40-Jährige der Titelfigur nur seine Stimme in der Originalfassung leihen und somit in dem Streifen nicht wirklich zu sehen sein.

Starttermin steht noch in den Sternen

Der Warner Bros.-Film ist nämlich als Mischung aus Live-Action- und Animationsfilm geplant. Jon Berg und David Berenbaum, die an dem Weihnachtsfilm „Buddy – Der Weihnachtself“ aus dem Jahr 2003 bereits zusammengearbeitet haben, schließen sich für dieses Projekt erneut zusammen und werden als Produzenten fungieren.

Berg war bei dem Kultstreifen von 2003 bereits als Produzent tätig, während Berenbaum das Drehbuch zum Film lieferte. Neben Berg und Berenbaum werden auch Greg Silverman von Stampede zusammen mit Geoff Johns von Madghost und Momoa selbst produzieren.

Sowohl Berg als auch Silverman arbeiteten auch an DCs „Aquaman“. Wer den Film inszenieren wird ist derzeit noch nicht bekannt und auch darüber, wer neben Momoa noch der Besetzung beitreten wird, gibt es bislang keine Details. Ebenso der Starttermin steht bisher in den Sternen. (Bang/KUT)