„Vom Winde verweht“ jetzt mit Warnhinweis wieder verfügbar

Vor rund zwei Wochen hatte HBO Max den Klassiker "Vom Winde verweht" wegen rassistischer Stereotype aus seinem Programm entfernt. Jetzt ist der Film wieder online - mit entsprechenden Einordnungen zur dargestellten Sklaverei.

Wegen rassistischer Darstellungen hatte der Sender HBO Max den Film „Vom Winde verweht“ vor zwei Wochen von der Plattform entfernt. Jetzt ist der Klassiker von 1939 wieder bei dem Streamingdienst verfügbar – mit einordnenden Warnhinweisen. Das berichtet unter anderem das Branchenportal „Variety“.

Wie Professorin Jacqueline Stewart in einem Vorwort betont, sei es wichtig, einen solchen Klassiker im Original zu sehen, aber eben mit kritischer Reflexion zur Geschichte. Der Film, der mit als erfolgreichster aller Zeiten gilt, zeichne unter anderem ein falsches Bild von Sklaverei. Einen weiteren Hinweis in der neuen Version liefert ein Video zur Schauspielerin Hattie McDaniel (1893-1952), die für ihre Darstellung als Kindermädchen 1940 als erste Afroamerikanerin einen Oscar gewinnen konnte. Bei der Preisverleihung musste sie wegen ihrer Hautfarbe allerdings hinten im Saal sitzen.

„Schmerzhafteste Stereotype über People of Color“

Bereits Anfang Juni hatte John Ridley (54), Drehbuchautor von „12 Years a Slave“, von HBO gefordert, das Melodrama aus dem Programm zu nehmen. „Es ist ein Film, der in den Momenten, in denen er nicht ohnehin den Horror der Sklaverei ignoriert, einige der schmerzhaftesten Stereotype über People of Color verbreitet“, so Ridley in einem Artikel der „Los Angeles Times“.

