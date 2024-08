Diese Rolle spielt sie Von „AWZ“ zu „GZSZ“: Anna-Katharina Fecher neu im Kolle-Kiez

Anna-Katharina Fecher wird ab Ende September als Matilda Kaltenbach bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen sein. (the/spot)

SpotOn News | 01.08.2024, 11:34 Uhr

Vor zehn Jahren spielte sie bei "Alles was zählt" eine aufmüpfige Teenagerin, jetzt ist Anna-Katharina Fecher bald als neues Gesicht am Kolle-Kiez von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen.

Im Herbst können sich "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Fans auf ein neues Gesicht im Kolle-Kiez freuen. Die Schauspielerin Anna-Katharina Fecher (35) hatte vor kurzem ihren ersten Tag am Set und wird ab 30. September als Matilda Kaltenbach in der RTL-Serie zu sehen sein. Sie spielt eine junge zielstrebige Anwältin, die von Marbella nach Berlin zieht und dort auf ihre Familie trifft – was für neue spannende Wendungen sorgt. Die 35-jährige Wahl-Berlinerin ist für RTL-Serienfans jedoch keine Unbekannte – vor circa zehn Jahren war sie bereits fester Teil von "Alles was zählt".

Bis 2014 als Melanie bei "AWZ"

"Ich habe bis 2014 für 2,5 Jahre bei 'Alles was zählt' mitgespielt und die Rolle der Melanie Wendt verkörpert", berichtet Fecher im Interview mit RTL anlässlich ihres "GZSZ"-Einstiegs. In der Serie spielte sie die 17-jährige Pflegetochter von Annette Bergmann (gespielt von Ulrike Röseberg, 45) und Ingo Zadek (gespielt von André Dietz, 49), die eigentlich ein 17 Monate altes Pflegebaby erwarten hatten und sich stattdessen mit einer frühreifen jungen Erwachsenen auseinandersetzen mussten. "Davor und danach habe ich verschiedene Episodenrollen in anderen Serien gespielt." Auch in "GZSZ" sei sie in der Vergangenheit schon zu sehen gewesen, "als Lydia im Jahr 2011 und als Julia 2018".

Nun habe sie einen "sehr schönen" Einstand im aktuellen "GZSZ"-Hauptcast hinter sich. Bei ihrem ersten Drehtag sei sie zwar aufgeregt gewesen, aber es habe sehr viel Spaß gemacht, so Fecher, die seit 2021 auch Mutter einer Tochter ist. "Ich spiele Matilda Kaltenberg, eine 29-jährige deutsche Anwältin, die in Hannover und Marbella unter komplizierten familiären Verhältnissen aufgewachsen ist und für einen neuen Job nach Berlin kommt. Dort trifft sie auf… ihre Familie!" Im Spiel sei dann auch ein bislang noch ominöser Zwilling.

Vor "GZSZ"-Rolle studierte sie Hebammenwissenschaft

Als sie erfahren habe, dass sie die Rolle übernehmen werde, sei sie "total baff" gewesen und habe sich sehr gefreut. "Zu dem Zeitpunkt habe ich noch an einer Hochschule in Berlin Hebammenwissenschaft studiert und dachte: Gut, ich geh mal zum Casting. Sonst könnte ich mir nie verzeihen, es nicht probiert zu haben. Und dann hat es tatsächlich geklappt. Jetzt fokussiere ich mich voll und ganz auf meine neue Rolle im Hauptcast."

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" läuft montags bis freitags von 19:40 bis 20:15 Uhr bei RTL und ist als Stream auf RTL+ verfügbar.