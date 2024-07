Olympia-Übertragungen im Juli und August Von Becker bis Hambüchen: Die deutschen Olympia-Gesichter im TV

Boris Becker (l.) und Fabian Hambüchen gehören zu den Sportprofis, die im Rahmen von Olympia 2024 im TV zu sehen sein werden. (wue/spot)

SpotOn News | 15.07.2024, 17:45 Uhr

Nach der Heim-EM ist vor den Olympischen Sommerspielen 2024: Wer wird im deutschen Fernsehen und im Stream durch das sportliche Großevent führen?

Vom 26. Juli bis zum 11. August finden in und um Paris die Olympischen Sommerspiele 2024 statt. Alle 329 Wettbewerbe werden auch in Deutschland im TV oder Stream zu sehen sein. Zahlreiche Expertinnen und Experten stehen wie etwa auch bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 wieder den Moderatorinnen und Moderatoren zur Seite. Zum Einsatz kommen unter anderem deutsche Sportgrößen wie Boris Becker (56), Felix Neureuther (40) und Fabian Hambüchen (36).

Olympia im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und in den Mediatheken

ARD und ZDF planen laut einer Mitteilung im linearen TV im Wechsel etwa 240 Stunden live zu senden. Hinzu kommen demnach gut 1.500 Stunden an Livestreams in den zugehörigen Mediatheken. Einen Tag vor der offiziellen Olympia-Eröffnungsfeier beginnt das ZDF am 25. Juli ab 18:45 Uhr mit dem "sportstudio live – Olympia". Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (58) meldet sich dann live aus Paris zum ersten Vorrundenspiel der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft gegen Australien. Männerfußball und Rugby gibt es zudem bereits am 24. Juli online in der ZDF-Mediathek und auf "sportstudio.de".

An den acht Olympia-Tagen, an denen das ZDF überträgt, beginnen die Übertragungen gegen 07:30 Uhr morgens. Müller-Hohenstein wird sich im Wechsel mit Jochen Breyer (41) aus dem Olympia-Studio des Senders zeigen. Alle Finals der Wettbewerbe, internationale Highlights und alle Disziplinen mit deutscher Beteiligung soll es online zu sehen geben. Zum Experten-Team des Senders gehören unter anderem der ehemalige Triathlet Jan Frodeno (42), Ex-Radsportlerin Kristina Vogel (33), die ehemalige Tennisspielerin Andrea Petković (36) und die Ex-Wasserspringerin Tina Punzel (28).

Auch die ARD bietet ein umfangreiches Programm und wird gut 130 Stunden live im TV senden. Zu Live-Übertragungen der Wettbewerbe gesellt sich unter anderem ab dem 15. Juli im Ersten kurz vor der Tagesschau "Sportschau vor acht – Olympia-Quiz" mit Moderatorin Esther Sedlaczek (38). Auch die Eröffnungsfeier wird es hier am 26. Juli mit Sedlaczek und Alexander Bommes (48) als Moderatoren-Duo live zu sehen geben. Im TV kommentieren Tom Bartels (58) und Friederike Hofmann (42). Lea Wagner (29) begrüßt Sportlerinnen und Sportler im Deutschen Haus zu Interviews, Neureuther wird mit dem Format "Felix Neureuther – Slalom durch Paris" und als Gast im Olympia-Studio zu sehen sein.

Komplette Übertragung bei Eurosport und Discovery+

Warner Bros. Discovery hat sich die Übertragungsrechte gesichert und wird Live-Sport aus Frankreich eigenen Angaben zufolge in 47 Märkten präsentieren – in Deutschland im TV via Eurosport und online über den Streamingdienst Discovery+. Eurosport 1 wird laut einer Mitteilung an jedem der insgesamt 19 Wettkampftage live berichten und soll zum "24/7 Olympiasender" werden. Die gesamten Spiele gibt es demnach auch via Discovery+ zu sehen.

In die Olympia-Tage startet Eurosport um 07:00 Uhr mit dem Format "Bonjour Paris" mit Birgit Nössing (41). Neben den Wettbewerben wird es zudem um 18:30 Uhr und gegen 22:30 Uhr je zwei Abendshows unter dem Titel "Bonsoir Paris" geben. Hier kommt als Moderator Thomas Wagner (52) zum Einsatz und Olympia-Held Fabian Hambüchen (36) wird sich aus dem Deutschen Haus melden. Sigi Heinrich (71) wird unter anderem die Eröffnungszeremonie begleiten.

Für Eurosport werden sich demnach während der Spiele knapp 30 ehemalige Athletinnen und Athleten das Mikrofon schnappen, darunter auch Tennislegende Becker und Ex-Handball-Profi Pascal Hens (44).