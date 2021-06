Von Kopf bis Fuß: Tweed ist das Trendmaterial im Sommer

Chanel hat Tweed zu einem zeitlosen Klassiker gemacht. (eee/spot)

11.06.2021 22:30 Uhr

Tweed ist das Trendmaterial im Sommer - und das nicht nur bei Kleidung. Auch Accessoires wie Hüte und Schuhe kommen jetzt à la Coco Chanel daher.

Tweed so weit das Auge reicht: Das schottisch angehauchte Stoffmuster kommt im Sommer vor allem in zarten Pastelltönen daher und darf im Kleiderschrank der stilbewussten Frau keinesfalls fehlen. Natürlich gibt das Luxuslabel Chanel hier wie eh und je den Ton an. Zahlreiche Designer setzen aber auch bei ihren Accessoires auf den zeitlosen Wollstoff.

Tweed-Jacke mal lässig?

Tweed-Jacken sind ein Evergreen. Das weiß auch Mode-Profi und Fashion-Bloggerin Thérèse Hellström, die passend zum Sommer auf einen Shortsuit in einem pudrigen Rosé setzt. Damit der Look nicht zu klassisch daherkommt, bricht sie den Stil mit einem schlichten, weißen T-Shirt, das dem Outfit einen sportlichen Charme verleiht.

Influencerin Alexandra Lapp mag es elegant. Ihr hellgrünes Tweed-Jacket von Chanel harmoniert hervorragend mit dem beigen Zweiteiler aus weiter Anzughose und Weste von Dior. Eine schwarze Birkin Bag und hohe Pumps perfektionieren den stylischen Look.

Tweed von Kopf bis Fuß

Und da es Tweed diesen Sommer offenbar gar nicht genug geben kann, setzt sich der grobe Webstoff auch in den Accessoire-Kollektionen durch. So wählt Thérèse Hellström zu ihrem Pastell-Look aus mintgrünem Blazer und pinkem T-Shirt eine beige Tweed-Handtasche mit schwarz-gelbem Karomuster.

Auch Kopfbedeckungen wie Anglerhüte und Sailor Caps gibt es jetzt im Tweed-Stil, sollten aber nicht mit Kleidung aus demselben Stoff kombiniert werden. Lieber auf ein schlichtes Outfit setzen, so kommen die Accessoires besser zur Geltung. Das gilt auch für Schuhe. Ob Pumps, Stilettos, Pantoletten oder Loafer – Tweed wird für etliche Sommermodelle genutzt.