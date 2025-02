Auch Andrew Garfield mit dabei Von Luca Guadagnino: Thriller mit Julia Roberts kommt im Herbst

SpotOn News | 14.02.2025, 13:01 Uhr

Mit Spannung wird Luca Guadagninos neues Werk erwartet: Jetzt steht fest, wann der Regisseur seinen Thriller "After the Hunt" mit Julia Roberts in der Hauptrolle dem Publikum präsentieren wird.

Luca Guadagnino (53), Regisseur von Filmen wie "Queer", "Challengers – Rivalen" oder "Call Me by Your Name", kehrt im Herbst mit seinem neuen Werk "After the Hunt" zurück. Jetzt steht fest, wann der Thriller zu sehen sein wird.

Mit Ex-Spider-Man und "The Bear"-Star

Nach einem limitierten Start am 10. Oktober in ausgewählten Kinos, wird der Film nach einem Drehbuch von Nora Garrett am 17. Oktober dann seinen offiziellen Start feiern. Hatte Guadagnino zuletzt noch Daniel Craig (56) als Star seines Dramas "Queer" vor der Linse, übernimmt dieses Mal Julia Roberts (57) die Hauptrolle. "The Bear"-Star Ayo Edebiri (29) und Ex-Spider-Man Andrew Garfield (41) gehören ebenfalls zum Cast. Der Film wird als "fesselndes psychologisches Drama" beschrieben.

Roberts mimt laut "Variety" eine College-Professorin, die sich "an einem persönlichen und beruflichen Scheideweg" befindet. Als eine Schülerin (Edebiri) einen ihrer Kollegen (Garfield) beschuldigt, droht ein dunkles Geheimnis aus der eigenen Vergangenheit der Professorin ans Licht zu kommen. Wie "Deadline" berichtet, gehören auch Michael Stuhlbarg (56) und Chloë Sevigny (50) sowie Lío Mehiel, Thaddea Graham, Will Price, Christine Dye und Burgess Byrd zum Cast.