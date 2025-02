Nach Ankündigung von Miniserie Von RTL und SRF: Weitere „Heidi“-Serie in Planung

"Heidi" bekommt bald zwei neue Serien. (obr/jom/spot)

SpotOn News | 12.02.2025, 16:41 Uhr

Im Januar wurde bereits eine neue Serie zum Kinderbuchklassiker "Heidi" angekündigt. RTL und SRF ziehen nun nach und haben ebenfalls eine gemeinsame Neuauflage angekündigt.

Der Schweizer Kinderklassiker "Heidi" erlebt ein überraschendes Comeback: Gleich zwei neue Serien-Adaptionen der beliebten Geschichte sind aktuell in Planung. Wie RTL und das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) am Mittwoch bekannt gaben, arbeiten sie gemeinsam an einer "modernen Neuauflage im historischen Kontext". Es ist das erste Mal, dass der Kölner Privatsender und der öffentlich-rechtliche Schweizer Sender kooperieren.

"'Heidi' ist eine der bekanntesten und beliebtesten Figuren der Weltliteratur, die Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern begeistert hat", erklärt Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction bei RTL Deutschland. Die neue Serie soll dabei nicht nur die bekannten Abenteuer des Waisenmädchens in den Schweizer Bergen erzählen, sondern auch "die Entwicklung eines Mädchens zur jungen Frau". "Wir freuen uns sehr darauf, die urschweizerische Geschichte von Johanna Spyris 'Heidi' in einer zeitgemäßen Serie weiterzuerzählen", freut sich Baptiste Planche, Leiter Fiktion bei SRF.

Zweites Projekt in den Startlöchern

Wenige Wochen zuvor kündigte ein weiteres Produktionsteam – bestehend aus Zodiac Pictures, Claussen+Putz Filmproduktion und Studiocanal Series – ebenfalls eine "Heidi"-Miniserie an. Das Trio hatte bereits vor zehn Jahren einen erfolgreichen "Heidi"-Kinofilm produziert, der über zwei Millionen Zuschauer in die deutschsprachigen Kinos lockte.

Zeitloser Bestseller mit ungebrochener Popularität

Beide Produktionsteams peilen eine Veröffentlichung zum 200. Geburtstag von Schriftstellerin Johanna Spyri im Jahr 2027 an. Die mit Abstand bekannteste "Heidi"-Adaption ist übrigens eine japanische Anime-Serie aus den Jahren 1977/78. Die 52-teilige Serie wurde als Gemeinschaftsprojekt von ZDF und ORF in Auftrag gegeben und löste vor allem in Japan einen bis heute anhaltenden "Heidi"-Boom aus.