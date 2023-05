Musik Linda Lewis: Bowie-Background-Sängerin mit 72 Jahren verstorben ‚It‘s In His Kiss‘-Hitmacherin Linda Lewis ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Der verehrte Singer-Songwriter, der über einen beeindruckenden Stimmumfang von fünf Oktaven verfügte und Backgroundsängerin von David Bowie und Rod Stewart war, ist am Mittwoch (3. Mai) friedlich verstorben. Lindas Schwester, Dee Lewis Clay, bestätigte die traurige Nachricht von ihrem Tod in einem […]