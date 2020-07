Freitag, 24. Juli 2020 17:54 Uhr

Vor Album-Release: Apache 207 überrascht Fans mit Song „Unterwegs“

Apache 207 meldet sich vor der Veröffentlichung seines Debütalbums "Treppenhaus" Ende Juli überraschend mit einem neuen Song bei seinen Fans. Das Video zu "Unterwegs" hat auf YouTube bereits die Millionen-Marke geknackt.

Der Rapper Apache 207, bürgerlich Volkan Yaman (22), hat vor seinem Album-Release am 31. Juli 2020 überraschend einen weiteren Song veröffentlicht. Am Donnerstagabend kündigte er auf Instagram an: „Ich weiß, bisschen kurzfristig… Aber was machst du heute um 00:00 Uhr?“. Der Rapper veröffentlichte daraufhin seinen Song „Unterwegs“. Auf YouTube wurde das dazugehörige Video bereits über eine Million Mal aufgerufen (Stand: 24. Juli 2020, 17 Uhr). In dem Clip kündigt der Musiker zudem eine Tour zu seinem Debütalbum „Treppenhaus“ für 2021 an.

Der Song „Unterwegs“ wird auf seinem ersten offiziellen Studioalbum mit dabei sein. In dem Video erinnert Apache 207 an seine aufgrund der Corona-Pandemie abgesagte Konzerttour, für welche er bereits einen Tourbus organisiert hatte. Im Clip ändert er das Datum im Schriftzug von „2020“ kurzerhand in „2021“ um. Als Zombie zieht er den Bus aus eigener Kraft bis zur Mannheimer SAP Arena, wo er mit einem Feuerwerk eine Tour für 2021 ankündigt – mit Stopps in unter anderem Mannheim, München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Dortmund und Köln.

Quelle: instagram.com

(jom/spot)