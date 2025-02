Neue Staffel ab 21. Februar Vor Diego Pooth: Diese Promi-Kids machten schon bei „Let’s Dance“ mit

SpotOn News | 19.02.2025, 19:15 Uhr

Verona Pooths Sohn Diego wird ab 21. Februar zum Tanzschüler bei "Let's Dance". Vor ihm haben bereits andere Söhne und Töchter berühmter Eltern in der RTL-Show das Tanzbein geschwungen.

Diego Pooth (21) stellt ab 21. Februar seine Tanzqualitäten unter Beweis. Der Sohn von Verona Pooth (56) tritt bei der RTL-Show "Let's Dance" an. Der Student und Golfprofi, der sich als Model etwas dazuverdient, wolle in der Tanzshow "mit Fleiß und Disziplin mein überschaubares Talent wettmachen. Für mich ist das eine sportliche Herausforderung – ein Wettkampf", erklärt er spot on news.

Die Sendung kann der älteste Sohn von Verona und Franjo Pooth (55) womöglich einmal mehr nutzen, um aus dem Schatten seiner Eltern zu treten. Das haben durch die Tanzshow schon einige Promi-Kinder vor ihm geschafft.

Anna Ermakova

Das wohl bekannteste Beispiel ist Anna Ermakova (24). Die Tochter von Boris Becker (57) setzte sich im Mai 2023 mit Tanzpartner Valentin Lusin (37) im großen "Let's Dance"-Finale gegen Julia Beautx (25) und Philipp Boy (37) durch und holte sich den Tanzpokal. Insgesamt konnte Ermakova elfmal die Höchstpunktzahl der Jury einheimsen – ein Rekord in der Show. Danach war sie unter anderem auf "Let's Dance"-Live-Tour, wurde "Supertalent"-Jurorin und ging ihrer Musikkarriere nach. Mit ihrem "Let's Dance"-Auftritt hat sie sich von dem Image "die Tochter von" ein Stück weit lösen können, wie sie selbst nach ihrem Sieg erklärte.

Gabriel Kelly

Eine berühmte Familie steht auch hinter diesem ehemaligen "Let's Dance"-Kandidaten: Gabriel Kelly (23). Der älteste Sohn von Musiker Angelo Kelly (43) nahm an der 17. Staffel von "Let's Dance" teil. Mit Tanzprofi Malika Dzumaev (33) setzte er sich als Team "MaliKelly" im Finale durch und ging danach mit auf "Let's Dance"-Tour. Auch im vergangenen Weihnachtsspecial der Tanzshow betrat er noch einmal das Tanzparkett. Zuvor war er im Herbst mit seiner "Let's Dance"-Kollegin Ann-Kathrin Bendixen (25) auf einer Abenteuerreise durch Vietnam, die seine Instagram-Follower mitverfolgen konnten.

Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht

Zwei Geschwister, die bereits vor ihrer "Let's Dance"-Teilnahme abseits von ihren Promi-Eltern bekannt waren, sind Cheyenne (24) und Jimi Blue Ochsenknecht (33). Die Kinder von Natascha (60) und Uwe Ochsenknecht (69) nahmen in unterschiedlichen Staffeln teil. Jimi Blue machte in Staffel elf (2018) den Anfang, musste jedoch ein bitteres Aus hinnehmen. Ein Ermüdungsbruch im rechten Mittelfußknochen zwang ihn zum Abbruch. Schwester Cheyenne Ochsenknecht war 2022 in Staffel 15 dabei, kam jedoch nur auf einen 13. Platz.

Chiara Ohoven

Chiara Ohoven (geb. 1985), Tochter von Ute-Henriette (78) und Unternehmer Mario Ohoven (1946-2020), tanzte 2017 in der zehnten Staffel. Die Society-Tochter, die vor der Tanzshow bereits einige Fernsehauftritte absolviert hatte, musste schnell wieder die Heimreise antreten. Mit Tanzpartner Vadim Garbuzov (37) schied sie in der zweiten Runde der Jubiläumsstaffel aus.

Mutter folgt auf Tochter

Weitere "Let's Dance"-Promis, die berühmte Eltern, jedoch auch selbst vor der Tanzshow bereits bekannt waren, sind Howard Carpendales (79) Sohn Wayne Carpendale (47), der die Show in Staffel eins 2006 gewinnen konnte. Hardy Krüger jr. (56), Sohn von Hardy Krüger (1928-2022), nahm 2022 teil, fiel jedoch coronabedingt aus und musste die Show verlassen. In der dritten Staffel im Jahr 2010 konnte sich Sophia Thomalla (35) den Sieg ertanzen. Ihre Mutter, Schauspielerin Simone Thomalla (59), macht es nun ihrer Tochter gleich und nimmt an der 18. Staffel der Sendung teil.