Und sie spricht über viertes Baby Vor ihrem 40. Geburtstag: Prinzessin Sofia ziert „Vogue Skandinavia“

Prinzessin Sofia von Schweden erwartet aktuell ihr viertes Kind. (ae/spot)

SpotOn News | 03.12.2024, 13:38 Uhr

Das schönste Geschenk zum 40. Geburtstag macht sich Prinzessin Sofia wohl selbst: Sie freut sich auf ihr viertes Kind - und ist nun auch noch "Vogue"-Coverstar. Rechtzeitig zum Ehrentag erscheint die skandinavische Ausgabe, in der sie auch mit ihrer Familie abgelichtet ist.

Am 6. Dezember wird Prinzessin Sofia 40 Jahre alt. Anlässlich ihres runden Geburtstags beschert die Frau von Prinz Carl Philip (45) den Schweden und allen Royal-Fans ein überraschendes Geschenk. Sie ließ sich für die "Vogue Scandinavia" fotografieren. Und sie ziert nicht nur den Titel der Dezember/Januar-Ausgabe, sondern verriet im dazugehörigen Interview auch etwas über ihre vierte Schwangerschaft.

Viertes Kind ein "Bonus"

Zusammen mit der skandinavischen "Vogue" besuchte sie das Dorf Älvdalen in Dalarna, in dem sie ihre Kindheit verbrachte. Dort posierte sie in einem opulenten Kleid und mit schlichtem Make-up. Ihre langen braunen Haare trug sie für das Titelbild offen. Offensichtlich fand das Shooting schon vor einigen Monaten statt – denn von einer Schwangerschaft ist auf den Fotos noch nichts zu sehen. Dabei hatte die Prinzessin bei jüngsten Terminen schon einen beachtlichen Babybauch gezeigt. Anfang September gab der schwedische Palast bekannt, dass das Paar nach drei Söhnen ein weiteres Kind erwartet.

Das war offenbar auch für die Prinzessin selbst eine Überraschung, wie sie im "Vogue"-Interview durchblicken ließ. Sie und ihr Mann seien mit drei Kindern "zufrieden" gewesen, das vierte werde ein "Bonus" zum Familienglück sein, verriet Sofia. Das Kind soll im Februar zur Welt kommen.

Auf der Instagram-Seite der "Vogue Scandinavia" wurde die royale Titelausgabe mit den Worten angekündigt: "Von einer schönen Kindheit auf dem schwedischen Land bis in die schwedische Königsfamilie ist das Leben von Prinzessin Sofia der Stoff aus dem Märchen sind." Sie habe neben ihrem Kindheitsdorf das Zeitschriftenteam auch in den Stockholmer Königspalast eingeladen, "um einen beispiellosen Blick auf ihre außergewöhnliche Erfahrung zu werfen". Dort posierte sie zusammen mit ihrem Ehemann sowie den Söhnen vor der "Vogue"-Kamera.

Der 40. Geburtstag wird im kleinen Kreis gefeiert

Die Feierlichkeiten zu ihrem 40. am Freitag werden angesichts der Schwangerschaft wohl eher ruhig verlaufen. "Ich denke, es wird nur etwas mit meiner engsten Familie und meinen Freunden sein", sagte sie der Zeitschrift und fügte hinzu, dass die große Party "warten" müsse.

Seit dem Sommer 2015 ist Sofia mit Prinz Carl Philip verheiratet und damit Prinzessin. Das Paar hat zusammen die Söhne Alexander (8), Gabriel (7) und Julian (3). Prinz Carl Philip ist der Sohn von König Carl XVI. Gustaf (78) und Königin Silvia (80). Er steht momentan an vierter Stelle in der Thronfolge des Königshauses.